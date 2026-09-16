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Курские новости

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Бывшему губернатору Курской области Александру Руцкому 79 лет

Бывшему губернатору Курской области Александру Руцкому 79 лет

Александр Руцкой, Герой Советского Союза и почетный гражданин Курска, руководил регионом с 1996 по 2000 годы.

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