Суть Событий
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Суть Событий

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ЦИК проведет эксперимент по передаче данных ДЭГ через низкоорбитальные спутники

ЦИК проведет эксперимент по передаче данных ДЭГ через низкоорбитальные спутники

Глава ЦИК Элла Памфилова выступила с докладом в преддверии парламентских выборов в России. Голосование будет проходить в течение трех дней - 18,19 и 20 сентября.

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