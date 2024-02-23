"Вы даже ради приличия не взяли паузу, не соблюли траур. Побежали торговать его смертью. Вы подлый и низкий человек. Я вас презираю." - мать Навального

Мать Алексея Навального похоронила политическую карьеру Юлии Навальной в России. В СМИ появилось аудио обращение матери Навального к его супруге, в котором она запрещает Навальной эксплуатировать имя ее сына в грязных политических целях.
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