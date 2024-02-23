Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Людмила Фирстова (Таран)
    Согласна с Вами, статья интересная, автор и источник указан внизу статьи ссылка3 изящных удара З...
  • Severyanin
    А чего мы хотели услышать от этих сифилитиков с прононсом в адрес России, которая била их в Парыже, аки псов и холопов!На страже России ...
  • Eugene69072
    Спасибо Алексанлру Симакову за отличную статью (ненавижу слово "пост"). Легко читаемая и написана с тонким издеватель...3 изящных удара З...

"Вы даже ради приличия не взяли паузу, не соблюли траур. Побежали торговать его смертью. Вы подлый и низкий человек. Я вас презираю." - мать Навального

"Вы даже ради приличия не взяли паузу, не соблюли траур. Побежали торговать его смертью. Вы подлый и низкий человек. Я вас презираю." - мать Навального

Мать Алексея Навального похоронила политическую карьеру Юлии Навальной в России. В СМИ появилось аудио обращение матери Навального к его супруге, в котором она запрещает Навальной эксплуатировать имя ее сына в грязных политических целях.

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