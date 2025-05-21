Европа назло России лишает себя дешевого продовольствия

«Рост цен на продукты питания и широкомасштабное закрытие ферм». Все это, по мнению европейских отраслевых аналитиков, уже в ближайшее время ждет Евросоюз в случае принятия на текущей неделе Европарламентом решения по поводу судьбы поставок удобрений из России и Белоруссии.
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