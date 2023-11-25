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«Нью-Йорк» обыграл «Майами», уступая «-21» в третьей четверти

«Нью-Йорк» обыграл «Майами», уступая «-21» в третьей четверти

«Нью-Йорк» в пятницу обыграл на домашней арене «Майами», совершив крупный камбек. «Никс» уступали «-21» за 3:40 до завершения третьей четверти.

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