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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент 2Drots Некит мечтал стать вратарем в НХЛ: «Я хотел быть хоккеистом, но ни разу не играл в хоккей»

– Кто из спортсменов был твоим кумиром в детстве, когда ты жил в США? – Когда я жил в Америке, то хотел быть вратарем в хоккее.

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