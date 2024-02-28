Бастрыкин: закон о конфискации имущества сократит фейки о ВС РФ

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин напомнил, что осужденные по статьям о распространении фейков о Вооружённых силах России будут лишены имущества, а также специальных, воинских или почетных званий и государственных наград.
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