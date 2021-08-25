Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве

СССР-РоссияШоу-бизнесАнатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательствеПашинин и Горбунов уехали на свою родину — Украину в 2014-м году, бросив свои блистательные карьеры в России.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславВидимо пора.ВТВячеслав ТарасовПошли лесом, предатели, нет вам прощения.Анатолий ВитушкинПредавший один раз, при случае, опять предаст. Нам такие воробьи не нужны.Виктор МихайловичВАША РОДИНА УКРАИНА,ПРЕДАТЕЛИ!!!СЭМЭН Иваницкийтаких друзей - за йху и в музей!!!(((Boris MaxЗачем вообще поднимать тему о таких предателях. Уехал и уехал. И запретить возвращаться на всегда!КотищевВ этом все хохлы! Сначала всё обдрищат вокруг себя, сами по уши обдрищатся, хлопнут дверьми, а потом станут раком и воют, простите нас дяденьки невиноватые мы.Комментировать
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