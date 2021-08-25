СССР-Россия

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Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве

Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве

Пашинин и Горбунов уехали на свою родину — Украину в 2014-м году, бросив свои блистательные карьеры в России.

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карюкалов вячеслав
Видимо пора.
Вячеслав Тарасов
Пошли лесом, предатели, нет вам прощения.
Анатолий Витушкин
Предавший один раз, при случае, опять предаст. Нам такие воробьи не нужны.
Виктор Михайлович
ВАША РОДИНА УКРАИНА,ПРЕДАТЕЛИ!!!
СЭМЭН Иваницкий
таких друзей - за йху и в музей!!!(((
Boris Max
Зачем вообще поднимать тему о таких предателях. Уехал и уехал. И запретить возвращаться на всегда!
Котищев
В этом все хохлы! Сначала всё обдрищат вокруг себя, сами по уши обдрищатся, хлопнут дверьми, а потом станут раком и воют, простите нас дяденьки невиноватые мы.

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