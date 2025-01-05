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Врач Тяжельников: прыжок в снег после бани может вызвать сердечный приступ

Врач Тяжельников: прыжок в снег после бани может вызвать сердечный приступ

Прыжок в сугроб после бани может вызвать сердечный приступ, предупредил в комментарии РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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