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"ТНС энерго Тула" рекомендует оплатить счета за электроэнергию до изменения тарифов

"ТНС энерго Тула" рекомендует оплатить счета за электроэнергию до изменения тарифов

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Тулы и Тульской области информирует потребителей, что с 1 июля 2022 года, на основании Постановления региональной энергетической комиссии Тульской области по тарифам №50/1 от 15 декабря 2021 года, начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей: для городского населения – 5,04 руб/кВт*ч; для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками -   3,53 руб/кВт*ч; для сельского населения - 3,53 руб/кВт*ч; для населения, проживающего на территории садоводческих некоммерческих товариществ - 5,04 руб/кВт*ч.

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