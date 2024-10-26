Пентагон заявил о повышенной готовности сил США на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом на тему ударов Израиля по Ирану сообщил, что силы США на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности, следует из опубликованного на сайте Пентагона заявления.