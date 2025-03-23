Хирург Рождественская рассказала про осложнения после пластических операций

Некачественные импланты и материалы могут стать причиной осложнений после операции. Хирург Надежда Рождественская рассказала о возможных осложнениях после эстетических операций и способах их предотвращения.
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