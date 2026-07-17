Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 542 подписчика

RTL: Французский суд обвинил четверых в поджоге близ Фонтенбло

RTL: Французский суд обвинил четверых в поджоге близ Фонтенбло

Французский суд выдвинул обвинения четырем лицам по делу о крупном пожаре у Фонтенбло. Двум рабочим предъявлены обвинения в неумышленном уничтожении имущества, а пожарный-волонтер признался в поджоге леса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии