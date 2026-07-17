RTL: Французский суд обвинил четверых в поджоге близ Фонтенбло

Французский суд выдвинул обвинения четырем лицам по делу о крупном пожаре у Фонтенбло. Двум рабочим предъявлены обвинения в неумышленном уничтожении имущества, а пожарный-волонтер признался в поджоге леса.
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