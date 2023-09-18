В Ярославле сотрудниками полиции выявлены факты неправомерного оборота средств платежей и посредничества во взяточничестве

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области в результате оперативных мероприятий выявлена 34-летняя жительница г.
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