Ставят на счетчик: США направили Украине новый проект сделки

23 марта, спустя три недели паузы в переговорах после ссоры украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Белом доме, Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым на украинской территории.
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