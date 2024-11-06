Шесть спутников по программе «УниверСат» доставлены на орбиту

Шесть малых космических аппаратов (МКА), разработанных российскими университетами в рамках программы «УниверСат», были доставлены на целевые орбиты разгонным блоком «Фрегат» 5 ноября, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
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