Filatov & Karas выступят в “Казино Сочи”, 18+ 🗓 29 августа, 20:30 📍 Эстонская, 51 📍 Вход свободный, нужен паспорт 📞 8(800)444-07-77 👥 Интересный Сочи.
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Filatov & Karas выступят в “Казино Сочи”, 18+ 🗓 29 августа, 20:30 📍 Эстонская, 51 📍 Вход свободный, нужен паспорт 📞 8(800)444-07-77 👥 Интересный Сочи.