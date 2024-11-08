Пока киевские власти пытаются убедить западных партнёров в том, что на Донбассе им приходится противостоять солдатам из КНДР, появились подтвержденные данные, что на стороне ВСУ воюют и гибнут наемники из Тайваня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии