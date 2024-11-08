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Группа наемников из Тайваня обнаружена и уничтожена в ВСУ

Пока киевские власти пытаются убедить западных партнёров в том, что на Донбассе им приходится противостоять солдатам из КНДР, появились подтвержденные данные, что на стороне ВСУ воюют и гибнут наемники из Тайваня.

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