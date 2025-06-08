Ридли Скотт рассказал, как он собственноручно спас франшизу “Чужой”, выпуст...

Ридли Скотт рассказал, как он собственноручно спас франшизу “Чужой”, выпустив “Прометей” и “Чужой: Завет”Ридли Скотт, создатель культового фильма «Чужой», выразил свое видение развития франшизы, которая в скором времени получит новое воплощение в формате сериала.
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