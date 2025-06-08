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Ридли Скотт рассказал, как он собственноручно спас франшизу “Чужой”, выпуст...

Ридли Скотт рассказал, как он собственноручно спас франшизу “Чужой”, выпуст...

Ридли Скотт рассказал, как он собственноручно спас франшизу “Чужой”, выпустив “Прометей” и “Чужой: Завет”Ридли Скотт, создатель культового фильма «Чужой», выразил свое видение развития франшизы, которая в скором времени получит новое воплощение в формате сериала.

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