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Татар-информ

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Клуб КХЛ ищет тренера за рубежом на зарплату от $1,5 до $2 млн в год

Клуб КХЛ ищет тренера за рубежом на зарплату от $1,5 до $2 млн в год

Фото коллажа metallurg.ru / dynamo.ru Хоккейный агент Дэррил Вольски сообщил, что один из клубов КХЛ ищет главного тренера за рубежом с зарплатой от $1,5 до $2 млн в год.

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