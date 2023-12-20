Итоги видеоигровой индустрии в 2023 году: 95% рынка – цифровые, мобильные превос...

Итоги видеоигровой индустрии в 2023 году: 95% рынка – цифровые, мобильные превосходят консоли и ПКОбзор рынка видеоигр на конец 2023 года, предоставленный Newzoo, показывает, что тенденция к тотальной цифровизации рынка становится все более консолидированной, при этом цифровые видеоигры доминируют над физическими с соотношением 95% к 5% по объему доходов.