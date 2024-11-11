Польша планирует создать альянс для защиты Украины после победы Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет создать альянс с Великобританией и провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы не допустить "предательства Западом Украины" после прихода к власти в США Дональда Трампа.
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