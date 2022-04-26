Вкусные рецепты

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Подруга из деревни научила готовить «правильные» куличи: делюсь рецептом (по другим рецептам теперь и готовить не хочется)

Подруга из деревни научила готовить «правильные» куличи: делюсь рецептом (по другим рецептам теперь и готовить не хочется)

Ингредиенты: 300 гр. муки 10 гр. свежих дрожжей 200 мл. молока 50 гр. масла сливочного 60 гр. сахара горсть изюма 1 пакетик ванилина 1 ст.

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