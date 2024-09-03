В России предложили не задавать школьникам домашние задания в первые дни учёбы

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность отказа от домашних заданий и внедрения сложных предметов в первые учебные дни сентября для снижения стресса у школьников.
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