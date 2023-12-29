НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

USADA заканчивает проверять бойцов UFC: за время сотрудничества только Коста и Джонс сдали более 100 тестов

USADA начало тестировать бойцов UFC в 2015 году. За прошедшие восемь лет только Пауло Коста и Джон Джонс сдали больше 100 проб: бразильца проверяли 135 раз, а американца – 111.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх