Каждый дачник хотя бы раз задумывался о том, как обустроить участок без серьёзных вложений. Красивые тропинки между грядками, аккуратные проходы к зоне отдыха — всё это обычно ассоциируется с дорогой брусчаткой, мешками цемента и тяжёлым физическим трудом.
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