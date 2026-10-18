Каждый дачник хотя бы раз задумывался о том, как обустроить участок без серьёзных вложений. Красивые тропинки между грядками, аккуратные проходы к зоне отдыха — всё это обычно ассоциируется с дорогой брусчаткой, мешками цемента и тяжёлым физическим трудом.