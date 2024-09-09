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Внимание, выборы: всем оставаться на своих местах

Внимание, выборы: всем оставаться на своих местах

Как передает корреспондент УтроNews, в России завершился Единый день голосования. Все главы субъектов, переизбиравшиеся на новый срок, одержали победу - как и все временно исполняющие обязанности, назначенные Президентом.

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