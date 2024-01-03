Ученые назвали причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

26 ноября 1922 года произошло долгожданное в научной среде событие. Археолог Говард Картер вместе со своей командой нашли гробницу Тутанхамона, в которой обнаружилось множество ценнейших артефактов и золотых украшений.
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