Апрельские праздники и выходные в России

С наступлением апреля в России уже волнуются о предстоящих выходных и праздниках. В этом году апрельский календарь наполнен событиями, которые обещают разнообразие отдыха и возможности для увлекательного времяпрепровождения.
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