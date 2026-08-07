Кубок Мэра Москвы соберёт тысячи участников в августе 2023

С 6 по 9 августа в Москве пройдёт Кубок Мэра по триатлону "226". На гребном канале в Крылатском и в "Лужниках" состоятся спортивные состязания для профессионалов, любителей и детей: дистанции 226 и 113 км, Кубок и чемпионат России, велофестиваль и "Забег 2030".