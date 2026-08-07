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Царьград

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Кубок Мэра Москвы соберёт тысячи участников в августе 2023

Кубок Мэра Москвы соберёт тысячи участников в августе 2023

С 6 по 9 августа в Москве пройдёт Кубок Мэра по триатлону "226". На гребном канале в Крылатском и в "Лужниках" состоятся спортивные состязания для профессионалов, любителей и детей: дистанции 226 и 113 км, Кубок и чемпионат России, велофестиваль и "Забег 2030".

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