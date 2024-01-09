«Краснодар» близок к подписанию Севикяна

«Краснодар» в скором времени может приобрести права на Эдгара Севикяна. Руководство «Краснодара» в нынешнее трансферное окно может закрыть сделку по приобретению полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.