«Краснодар» близок к подписанию Севикяна

«Краснодар» в скором времени может приобрести права на Эдгара Севикяна. Руководство «Краснодара» в нынешнее трансферное окно может закрыть сделку по приобретению полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.
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