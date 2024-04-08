Атаки на Запорожскую и Курскую АЭС - основа для признания Пентагона и НАТО преступными организациями

МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак ВСУ на ЗАЭСПовреждение на блоке номер шесть Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от атаки беспилотников не влияет на ядерную безопасность, заявили 7 апреля в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).