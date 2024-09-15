Baza: на Камчатке магазин автозапчастей проверят на финансирование ВСУ

Магазин автозапчастей на Камчатке подпал под проверку ФСБ из-за образца заявления на возврат. Продавец написал на бланке «Закиев Замир Рустамович», бумагу разместили на прилавке, сообщил Telegram-канал Baza.
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