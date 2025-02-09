Promo Lex: Депутаты по-прежнему не соблюдают прозрачность принятия решений

Согласно анализу, проведенному организацией Promo-Lex, первая пленарная сессия парламента в весеннюю сессию отличилась невыполнением принципов прозрачности процесса принятия решений, который был нарушен на 27%.
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