Wildberries выплатит компенсации пострадавшим продавцам частями

Речь идет о продавцах, чьи товары в выходные сгорели на питерском складе Wildberries. Ущерб от пожара предварительно оценили в 10 млрд рублейWildberries обещала рассчитаться с продавцами за потерянные в связи с пожаром товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии