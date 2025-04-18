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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений ...

Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений ...

Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 годПопулярный эвакуационный шутер Escape from Tarkov от разработчиков из российской студии Battlestate Games находится на стадии закрытого бета-тестирования с 2017 года, и спустя восемь лет на горизонте наконец замаячил релиз версии 1.

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