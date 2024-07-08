Заметьте, это не мы сказали: Путин - человек, который управляет настоящей империей

Просто изъять не получится. Только с отстрелом всех членов всех этих банд.

Алексей Тан

Орбан и Лука (Лукашенко), так же Зеленский и Нетаньяху.... это один и тот же КАГАЛ... только по "природе" своей.... играющих в "плохого и хорошего" полицейского.