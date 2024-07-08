Заметьте, это не мы сказали: Путин - человек, который управляет настоящей империей

Кто посмеет в Европе еще так сказать?Виктор Орбан - о переговорах с Путиным:- Вы встречались с Владимиром Путиным в Кремле.
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