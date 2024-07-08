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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Заметьте, это не мы сказали: Путин - человек, который управляет настоящей империей

Заметьте, это не мы сказали: Путин - человек, который управляет настоящей империей

Кто посмеет в Европе еще так сказать?Виктор Орбан - о переговорах с Путиным:- Вы встречались с Владимиром Путиным в Кремле.

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Комментарии
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в
венедиктплюхин
Просто изъять не получится. Только с отстрелом всех членов всех этих банд.
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8 час.
Алексей Тан
Орбан, друг и исполнитель воли ПАРХАТЫХ.
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6 час.
Алексей Тан
Орбан и Лука (Лукашенко), так же Зеленский и Нетаньяху.... это один и тот же КАГАЛ... только по &quot;природе&quot; своей.... играющих в &quot;плохого и хорошего&quot; полицейского.
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5 час.

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