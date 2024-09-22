Россияне прошедшим летом больше тратили на путешествия

При этом число активных туристов снизилось По информации, предоставленной аналитиками LIFE PAY, в текущем году средний размер оплаты туристических путёвок и проживания в отелях увеличился примерно на 30%.
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