В Госдума рассмотрит льготы для объединений инвалидов по трудоустройству ветеранов СВО

Депутаты планируют внести в Думу законопроект, который предлагает предоставление льгот организациям, учредителями которых являются региональные объединения инвалидов, а также в которых трудятся ветераны специальной военной операции .
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