Профсоюз судей Евролиги отверг обвинения бывшего арбитра Николая Амбросова. Тот утверждает, что его пытались подкупить перед финалом Еврокубка

Профсоюз судей Евролиги отверг обвинения бывшего арбитра из Украины Николая Амбросова. Амбросов обвинил коллег, украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа, в попытке дать ему взятку в размере 10 000 евро перед финалом Еврокубка-2021 между УНИКСом и «Монако».
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