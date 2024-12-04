Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Салат из капусты со свеклой и чесноком

Салат из капусты со свеклой и чесноком

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Салат из капусты со свеклой и чесноком - простой витаминный салатик, который можно быстро приготовить к обеду или ужину и подать в качестве закуски к жареному или запеченному мясу, курице.

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