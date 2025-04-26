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Спортивная гимнастика. Кубок России. Белявский, Якубов, Калмыкова победили в отдельных видах многоборья

Спортивная гимнастика Кубок России Новосибирск Мужчины Вольные упражнения 1. Мухаммаджон Якубов — 13,800 2.

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