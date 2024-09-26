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ВС РФ нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении

Скриншот видео Расчеты 152-мм самоходных установок 2С1 "Мста-С" артиллерии группировки войск "Восток" из Бурятии нанесли огневое поражение укрепленным пунктам военнослужащих ВСУ и украинских националистов на южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

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