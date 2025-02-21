⚡️Внимание! Прекращение подачи электроэнергии потребителям в x. Дурновском. 21 февраля с 09-00 до 15-00 ул.
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⚡️Внимание! Прекращение подачи электроэнергии потребителям в x. Дурновском. 21 февраля с 09-00 до 15-00 ул.