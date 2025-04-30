Галустян сообщил о разводе после 18 лет брака

Комик и актер Михаил Галустян сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака. О расставании он рассказал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
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