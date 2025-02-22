Русская весна
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Русская весна

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Европейские союзники боятся делиться разведданными с США — Politico

Европейские союзники боятся делиться разведданными с США — Politico

Европейские союзники стали бояться делиться разведданными с США, пишет Politico Традиционные союзники США в Европе опасаются, что секретная информация попадет к администрации Трампа, которая обнародует данные на весь мир или передаст их России.

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Комментарии
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Eduard
США тоже не должна делится с предателями ничем! Из космоса и так всё видно,
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23 час.
Eduard
Европа со всеми пересралась уже!
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23 час.
Eduard
Это вид шантажа.Европа думала с Америкой на Украине воевать,чнки это не надо,вот НАТО и сдулась.Так назвапемая &quot;оборонительная&quot; организация, Ха,ха,ха!
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23 час.
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