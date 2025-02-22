Европейские союзники стали бояться делиться разведданными с США, пишет Politico Традиционные союзники США в Европе опасаются, что секретная информация попадет к администрации Трампа, которая обнародует данные на весь мир или передаст их России.
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