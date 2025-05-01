Сенат США поддержал «сокрушительные» санкции против России

Сенатор-республиканец от Южной Каролины, союзник президента США Дональда Трампа Линдси Грэм* сообщил, что 72 законодателя поддержали проект новых санкций против России, если Москва не начнет мирные переговоры с Украиной.
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