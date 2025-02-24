НСИС будет повышать качество данных АИС страхования

Одной из ключевых задач для НСИС на 2025 год является повышение качества данных АИС страхования. Об этом заявил генеральный директор НСИС Николай Галушин на круглом столе ВСС «Кибербезопасность в страховании: IT-сервисы на защите интересов граждан и бизнеса» в рамках форума Кибербезопасность в финансах - 2025 в Екатеринбурге.