Правительство ввело новые меры поддержки бизнеса в Крыму

Правительство ввело дополнительные меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе. Они затронут предприятия ряда отраслей, в том числе промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и общепита.
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