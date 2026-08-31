Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 905 подписчиков

«Мы, гусские, не обманываем»: Шахназаров перепугал россиян «возвращением» Юлия Гусмана в жюри КВН

«Мы, гусские, не обманываем»: Шахназаров перепугал россиян «возвращением» Юлия Гусмана в жюри КВН

Телеканал "78" Режиссёр в выпусках программы не появлялся с 2025-го. Однако, чем ближе финал сезона этого года, тем больше разговоров о его возможном возвращении «на радость» российским комментаторам.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым