«Мы, гусские, не обманываем»: Шахназаров перепугал россиян «возвращением» Юлия Гусмана в жюри КВН

Телеканал "78" Режиссёр в выпусках программы не появлялся с 2025-го. Однако, чем ближе финал сезона этого года, тем больше разговоров о его возможном возвращении «на радость» российским комментаторам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Газ в ЕС — «по ка...
- Котлета со сливоч...
- Продается ли "Про...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым